مدبولي: ضخ استثمارات تتجاوز 812 مليار جنيه بالإسكندرية والبحيرة في 9 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة اهتمّت بالتنمية في 3 محاور، بشرية واقتصادية ومكانية، وجزء كبير من استثمارات الدولة كان في المواطن المصري، حيث قدّمنا له كثير من الخدمات التي عانى من نقصها، لافتا إلى أنّ إجمالي الاستثمارات في الإسكندرية والبحيرة من منتصف 2014 حتى نهاية مايو الماضي، تجاوزت 812 مليار جنيه.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في مقر جامعة برج العرب التكنولوجية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ بناء الإنسان تطلّب تقديم خدمات تعليمية ورعاية صحية وحماية اجتماعية، وجرى ضخ استثمارات بقيمة 46 مليار جنيه في هذه الفترة للإسكندرية والبحيرة، ما ينعكس على زيادة عدد الفصول بين عامي 2014 و2015 في كل محافظة، لافتا إلى أنّ عدد الفصول في الإسكندرية زادت 21%، والبحيرة 18.5%.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ القفزة الكبيرة كانت في التعليم الفني، إذ وصلنا لزيادة 57% بالإسكندرية و51% بالبحيرة، لأن الدولة تقدر مدى أهيمة هذا التعليم كونه يخدم قطاع الصناعة والعمل بحكم أنّ المحافظتين من القلاع الزراعية والصناعية.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الدولة اهتمّت بتقديم مستوى معين من المدارس لم يكن موجودا من قبل، ممثلا في المدارس الدولية والمدارس المصرية اليابانية الموجودة في مصر.