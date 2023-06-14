«مدبولي»: استثمارات «التعليم العالي» بالإسكندرية والبحيرة 40 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة حققت قفزات هائلة على مستوى التعليم العالي خلال آخر 8 سنوات، وتمّ استثمار أكثر من 40 مليار جنيه في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، لتطوير جامعتي دمنهور والإسكندرية فضلًا عن الإنشاء الجديد للجامعة المصرية اليابانية وجامعة برج العرب التكنولوجية، إضافة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية الجاري تنفيذها، وجامعة سنجور، بالإضافة إلى العديد من المستشفيات التعليمية التي نفذتها الدولة.

وأضاف «مدبولي»: «تشرفنا بزيارة الرئيس السيسي لجامعة برج العرب التكنولوجية، ولدينا الصرح الذي افتتحه الرئيس وهو الجامعة المصرية اليابانية التي تمثل مدينة علمية متكاملة، وتجتذب المصريين والوافدين من كل الدول، لتميز المستوى التعليمي بها».

وتابع: «على مستوى جامعة دمنهور، كان هناك تطويرا شاملا باستثمارات تبلغ أكثر من 1.6 مليار جنيه، لتطوير المباني الموجودة، وإنشاء الكليات الجديدة، مع إدخال كل التقنيات الحديثة»، مضيفا أن جامعة سانجور جاري الانتهاء منها في مدينة برج العرب، إذ أن برج العرب أصبحت مركز تعليمي على مستوى العالم، إذ تضم الجامعة المصرية اليابانية والجامعة التكنولوجية وجامعة سانجور، فضلا عن المدينة التعليمية.