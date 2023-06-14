رئيس وحدة زرع النخاع بـ«المواساة الجامعي»: تكلفة الحالة 200 ألف جنيه والعلاج مجاني

قالت الدكتورة منال السردي رئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى «المواساة الجامعي» بالإسكندرية، إنَّ وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي تتكون من 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها فضلًا عن غرفة فصل خلايا جذعية ومعمل لحفظ وتجميد الخلايا.

وأضاف «السردي»، خلال حواره أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أنه تم تصميم الوحدة عن طريق شركة متخصصة مصرية، وصُنعت الوحدة كاملة في ألمانيا، الطاقة الاستيعابية السنوية للوحدة تمثل من 60 إلى 70 مريض زرع نخاع بكل أنواعه سواء ذاتي او من خلال متبرع، مشيرة إلى أنَّ الوحدة تخدم 4 محافظات هي الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة.

وتابعت أنَّه يتمّ علاج مرضى زرع النخاع بالمجان بصورة كاملة سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي دون أي تكلفة إضافية على المريض، مشيرة إلى أنَّ الوحدة تتبع جميع الإجراءات العالمية المتعارف عليها في وحدات زرع النخاع في اختيار المرضى وعلاجهم طبقًا لأحدث البروتكولات العلاجية.

وأشارت إلى أنَّه طبقًا لسياسة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار، فإن وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي تهدف لتخفيض قوائم الانتظار لمرضى زرع النخاع.

وسأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وحدة زرع النخاع عن تكلفة المريض من بداية دخوله الوحدة حتى التعافي، وردت «السردي» قائلة إنَّ «هناك حالتين للزرع هما الزرع الذاتي تصل تكلفته إلى 100 ألف جنيه بينما الزرع من خلال متبرع يصل لـ200 ألف جنيه».