مدبولي: السيسي يتابع تنفيذ المشروعات يوميا.. ويوجّه بتنفيذها في قرى «حياة كريمة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تطور ميناء الصيد في رشيد، وهو واحدا من المشروعات العملاقة التي كانت المدينة بحاجة إليها.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة أنشأت مجمعات الإنتاج الحيواني، والدولة نفذت أكثر من 6 مجمعات للإنتاج الحيواني و2 مجمع إنتاج ألبان بطاقة 3000 رأس ماشية، تنتج 52.5 طن لبن يوميًا.

وشدد مدبولي، على أنّ الرئيس السيسي يتابع كل هذه المشروعات يوميا بنفسه، ويوجّه بتنفيذ هذه المشروعات داخل قرى حياة كريمة لتجميع الألبان، لأنها تفيد الفلاحين وتمكنهم من الحصول على أقصى استفادة من الألبان.