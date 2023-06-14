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السيسي: خطة لإنشاء كورنيش داخل البحر بطول 8 كيلومترات

كتب:

محمد متولي
03:26 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ بناء الدول وإصلاحها ليس أمر يسير، وأنا كإنسان منكم أمين معكم وعليكم، والمولى عز وجل هو من سيحاسبني.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أنّه يتم إنشاء 10 كيلومترات من الأرصفة، منها رصيف على عمق 22 مترا، لا يوجد له مثيل سوى في إسبانيا، بخلاف 7 ملايين متر مباني داخل البحر، مضيفا: «هيتعمل كورنيش جوه البحر 8 كيلومتر، يعني نص كورنيش الإسكندرية، ولسه».

وتابع الرئيس، أنّ حجم العمل في مصر كبير جدا، ونحن بحاجة إلى العمل ليلا ونهارا وعشرات السنين دون كلل أو ملل، مضيفا: «أُطمئن المصريين، نحن نسير بشكل جيد، وفي نهاية العام سنزرع 2.5 مليون فدان على امتداد محافظة البحيرة.

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بقلم محمد متولي