السيسي: رفضنا نوقف المشروعات التنموية.. وكان لازم نوفر سكن للمحتاجين

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ظاهرة الغلاء، موضحا أنّه ليس بمعزل عما يجري بشأن أسعار السلع، وقال «كتير مننا بيقول الأكل غالي.. صحيح»، مشددا على أنّ بناء الدولة ومعالجة تاريخ طويل من الأزمات والمشاكل له تبعات.

وأوضح الرئيس، أنّه لم يطلب من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقف مشروعات مهمة مثل محور المحمودية، رغم أنّ المصريين يعلمون بالحالة التي كان عليها المكان في السابق، وكانوا راضون ولم يتذمر أحد.

وتساءل الرئيس «يعني تخليك كده مقابل أنك تأكل وتشرب؟»، مضيفا أنّ إدارة الدولة وتحمل المسؤولية يفرضان عليه حسابات أخرى، قائلا: «صعب أسيب ناس مرميّة في الشوارع ونايمة في الصفيح».

وأكمل الرئيس: «الأكل موجود ومتاح بس غالي شوية، ودي ضريبة إنّنا نشيل الناس المحتاجة ونسكنهم في بشاير الخير».