السيسي: شكرا لأهالي الإسكندرية والبحيرة وكل من ساهم في مشروعات التنمية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية لأهالي الإسكندرية والبحيرة، وكل من ساهم في المشروعات المنفذة في الإسكندرية والبحيرة، سواء مشروعات الدولة أو مشروعات منظمات المجتمع المدني.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، معلّقا على كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنّ شبكة الري أو شبكة صرف المطر التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لم تكن لتتكلف الكثير لو أنّنا بنيناها في مكان جديد، لكن التطوير يتكلف أموالا أكثر من البناء.