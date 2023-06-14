وزيرة الهجرة: تذليل كل الصعوبات لتنفيذ أضخم مشروع طبي تعليمي في مصر

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور ناصر فؤاد نائب لورد مقاطعة شيشاير ببريطانيا‎، لمتابعة إنشاء المشروع الاستثماري الذي يقوم بتنفيذه، وهو مشروع طبي تعليمي ضخم يقام في مصر للمرة الأولى بهذا الشكل.

المصريون بالخارج لا يدخرون جهدًا في الترويج للدولة المصرية

وفي بداية اللقاء، أشارت الوزيرة إلى أن ناصر فؤاد نموذج من المصريين بالخارج الذين يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم، لافتة إلى أن المصريين بالخارج لا يدخرون جهدًا فى الترويج للدولة المصرية بالخارج، خاصة في مجال الاستثمار.

وأكدت وزيرة الهجرة دعمها الكامل لمشروع الدكتور ناصر فؤاد والذي يعد أحد الاستثمارات المباشرة للمصريين بالخارج، والتعاون مع كل الجهات المعنية لتضافر الجهود بهدف الانتهاء من مختلف الإجراءات المطلوبة لخروج المشروع بالصورة المطلوبة، خاصة أنه يستهدف الاستثمار في المجال الطبي والتعليمي، بما يعكس امتلاك مصر فرص استثمار مهمة في مجالات عدة، وكذلك يعكس رغبة المستثمرين وخاصة مستثمرينا بالخارج للاستثمار في مصر خلال هذه المرحلة بالرغم مما يعانيه العالم من مشاكل اقتصادية.

وفرع لإحدى أكبر الجامعات العالمية في مصر

في السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة، أنها تدعم وبقوة تواصل المصريين في الخارج بكل المؤسسات، حيث وعدت وزيرة الهجرة بالتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لسرعة لتذليل أية إجراءات دعماً لتنفيذ هذا المشروع، الذي من شأنه أن يسهم في تحفيز المزيد من شبابنا على رفع كفاءة التعليم العالي في مصر، إذ يفتح فرعا لإحدى كبرى الجامعات العالمية على الأراضي المصرية، وبشكل خاص في المجال الطبي بشتى تخصصاته وخلق منظومة صحية متكاملة ترقى إلى المنظومات العالمية، بل وتفوقها في بعض المجالات.

واشارت إلى تقديم مزيد من التسهيلات والتيسيرات والمحفزات التي أُعلن عنها عقب اجتماع السيد رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للاستثمار، والتي من شأنها أن تحقق استفادة ضخمة لهذا المشروع النموذجي.

خلق منظومة صحية متكاملة

وخلال اللقاء، أعرب «فؤاد» عن شكره للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لدعمها الدائم للمستثمرين المصريين بالخارج، ودعوتها الدائمة لهم للاستثمار في مصر، وتقديمها مختلف أوجه المساعدة بهدف الانتهاء من هذه المشروعات، مستعرضا ما تم في المشروع الاستثماري الطبي التعليمي، والذي تشرف على دراساته مكاتب إنجليزية متخصصة، وكذلك شركته الرائدة في إقامة المستشفيات، والتي أنشأت 5 مستشفيات عالمية حتى الآن على أعلى مستوى، ولديهم خبرة كبيرة فى هذا المجال بالإضافة إلى مجال التدريب للأطباء.

وتابع «فؤاد»، بأن مشروع المدينة الطبية العالمية سيقام بطريق السويس ناحية مدينة الشروق، ويتضمن مستشفى دوليا بطاقة 220 سريرا، وكذلك جامعة دولية في العلوم الطبية بجانب أول كلية طب إنجليزية في مصر، سيحصل الدارسون فيها على شهادة إنجليزية، إضافة لكليات التمريض والعلاج الطبيعي، مضيفا أن المشروع يتضمن أكاديمية كاملة لذوي القدرات الخاصة والإعاقة تحت إدارة إنجليزية بشكل كامل.

وأوضح، أن السوق المصري واعد، وقادر على اجتذاب المزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات، مثمنًا جهود السفيرة سها جندي في الحصول على مميزات مخصصة للمصريين بالخارج، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين المصريين بالخارج.