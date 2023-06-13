الجالية المصرية في البحرين: مؤتمر «المصريين بالخارج 4» عيد للمغتربين

كشف رامي لبيب علم الدين، رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين، عن أنّ المصري في الخارج حريص دائما على حضور «مؤتمر المصريين بالخارج» المحدد انطلاقه يوم 31 يوليو المقبل، موضحا أنّ هذا اليوم بمثابة عيد لأبناء مصر في الخارج، وفرصة عظيمة للقاء بعضنا البعض، ما يدعم الحوار المباشر مع المسؤولين في الدولة، دون حواجز أو وسيط، ونقاشات جادة وهادفة ومثمرة، ضمن استراتيجية الدولة ممثلة في وزارة الهجرة، لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالخارج، في وقت ينطلق فيه الحوار الوطني بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح قنوات الحوار مع جميع أطياف المجتمع المصري.

استراتيجية الدولة لربط المغتربين بالوطن الأم

وأوضح «علم الدين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، يوسع نطاق مشاركة المصريين في كل بلاد العالم، والبناء على منجزان النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، فالمصري بالخارج حريص دائما على تلبية الدعوة، مضيفا أنّ المؤتمر استكمال لاستراتيجية الدولة لربط المغتربين بالوطن الأم، وتحقيق أعلى جدوى لدعم الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الجالية المصرية في البحرين، إلى أنّ المؤتمر السابق شهد طرح فكرة استيراد المصريين بالخارج لسيارة معفاة من الجمارك، وتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تخفيضات تذاكر طيران عائلية ضمن جدول زمني، والإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض للمصريين بالخارج حال الدفع بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات.

وثمّن «علم الدين»، دور وزارة الهجرة وحرصها الدائم على التواصل المستمر بأبناء الخارج، والتي شهدت تطورًا وتوسعا في آلياتها، بعقد لقاءات أسبوعية للوزيرة سهي جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج عبر الفيديو كونفرانس، بالجاليات وبحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة، حيث نجحت في التواصل مع قرابة 40 جالية مصرية حول العالم، لتكمل دور الزيارات الخارجية التي تحرص خلالها على اللقاء المباشر بالمسيولين في الدول التي تضم أكبر جاليات مصرية، فضلًا على الحوار المباشر مع المغتربين والاستماع لهم ، والذي يعبر عن طموحات المصريين في الخارج ويعكس صورة مصر في الجمهورية الجديدة.

ضرورة تأسيس مجلس أعلى للمصريين بالخارج

واختتم حديثه بضرورة تأسيس مجلس أعلى للمصريين بالخارج برئاسة رئيس الجمهورية، منح مزيد من تسهيل استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل تحويلاتهم المالية إلى مصر من خلال فتح فروع بنكية بالخارج خاصةً في أوروبا وأمريكا وكندا، وإعادة طرح مبادرة إعفاء الجمركي للسيارات المصريين بالخارج مرة أخرى، إضافة إلى ضرورة سرعة إقرار قانون الهجرة الجديد بمجلس النواب.

وأشار إلى ضرورة تقنين أوضاع الجاليات المصرية في الخارج، ووجود ممثلين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من شباب الخارج، بجانب إلزام الطيران الوطني بنقل الجثامين دون قيد أو شرط كحق دستوي أصيل، مشيراً إلى أنّ الشركة الاستثمارية المصرية للمصريين بالخارج، كانت مطلبًا أساسيًا للجاليات في مؤتمر العام الماضي.