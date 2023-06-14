رئيس كتلة الحوار: القيادة السياسية اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي بشجاعة

قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إنَّه منذ 10 سنوات عانت مصر من ظروف استثنائية بسبب الثورات وما ارتبط بها من طاقات الاستنزاف للاقتصاد والموارد وما تبعها من سقوط الأرواح والشهداء جراء العمليات الإرهابية المنظمة، ثم تداعيات أزمات عالمية مثل كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات دول الجوار.

الإصلاح الاقتصادي تأخر منذ عام 1977

وأضاف «عادل» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد حاليا بمحافظة الإسكندرية، أنَّ حتمية الإصلاح الاقتصادي الذي تأخر منذ عام 1977، أملت على القيادة السايسية الحالية ضرورة إنجازه بشجاعة حاليًا، قائلاً: «من رحم كل محنة تولد ألف منحة».

وتابع رئيس كتلة الحوار: «الإنغماس في ثورة التعمير وبناء الدولة من جديد بفضل العمل الدؤوب وكذلك التطور السياسي الملحوظ مثل رفع تطبيق حالة الطوارئ وتكشيل لجنة العفو الرئاسي وخروج أكثر من 1400 سجين وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإصدار وثيقة ملكية الدولة وبدء جلسات الحوار الوطني والعديد من الإيجابيات وهذا التطور السياسي لا ننكره لكن ننتظر المزيد».

نتطلع للمزيد من الحريات السياسية

وأشار في كلمته إلى أهمية زيادة مساحات الحوار والحرية السياسية وفتح المجال العام وحرية تداول المعلومات ومباشرة الحقوق السياسية والتعددية الحزبية والسياسية وتكريس حرية الاختيار ونزاهة الانتخابات وقانون أحزاب يتيح تكوينها ويراقب لوائحها الداخلية وقانون انتخابات المحليات وعقدها في أقرب وقت والسماح للمجتمع المدني للعمل بلا قيود، قائلاً «ليس لدينا ما نخفيه».