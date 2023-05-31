عضو مجلس أمناء كتلة «الحوار»: التعليم على قمة أولويات القيادة السياسية

قال الدكتور صديق عطية، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، إن القيادة السياسية وضعت التعليم على قمة أولوياتها، وترى أن الجهاز الإداري مرتبك جدا ومثقل بالهيكل دون اتصال بين الإدارات وبعضها.

تحقيق أمنية طال انتظارها

وأضاف «عطية»، خلال استضافته مع الإعلامي هشام بعد التواب في برنامج «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يحقق أمنية طال انتظارها، وهي فصل واضع السياسات والمراقب لها والمطور لها عن منفذ السياسات.

ولفت خلال حديثه من مقر «الحوار الوطني» إلى أن هناك بعض الإضافات التي طرحت خلال النقاش على مشروع القانون، مثل عدد المستشارين داخل المجلس وكل ذلك ما زال تحت النقاش.

الإطار الوطني للمؤهلات

من جانبها، قالت الدكتور هاجر التونسي ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي في الحوار الوطني، إننا نبذل مجهودا كبيرا في البحث العلمي، لكننا نفتقد التسويق الجيد للبحث العلمي، وبالتالي نفتقد للمستثمر الذي يبحث عن الأبحاث العلمية ليطبقها ويحولها إلى مشروع استثماري.

وأضافت، خلال استضافتها في نفس البرنامج، أن وجود الإطار الوطني للمؤهلات شيء ممتاز في مشروع القانون، وهو عبارة عن مجموعة المعارف التي يجب أن يلم بها الطالب المصري.

ولفتت إلى أن وجود هذا الإطار مع وجود جهة تقييم غير جهة التنفيذ، يرفع جودة عمليات التعليم وتنوعها، ويمكن مقارنة الطالب المصري بالطلاب حول العالم، وبالتالي أتمكن من المنافسة الدولية.