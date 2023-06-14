رئيس كتلة الحوار: الرئيس السيسي أنقذ مصر في 30 يونيو

قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إنَّه قرر العودة إلى المجال العام والعمل السياسي مع إعطاء الرئيس السيسي إشارة البدء للحوار الوطني.

كتلة الحوار عبارة كيان سياسي ولد من رحم الحوار

وأضاف «عادل» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بمحافظة الإسكندرية، أنَّ كتلة الحوار عبارة عن كيان سياسي ولد من رحم الحوار ومساحات مشتركة أسس لها الحوار الوطني فأنبت كتلتنا التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية، وتحالف سياسي ليبرالي متألف من قامات برزت من جلسات الحوار الوطني ويجمع بين سياسيين وأكاديميين وتكنوقراط وفنيين.

كتلة الحوار تنطلق من شرعية الدستور

تابع رئيس كتلة الحوار: أنهم يدركون صعوبة الواقع وتحدياته، ويعالجون معالجة التحديات بدلا من إلقاء التهم والشقاق، وينطلقون من شرعية الدستور والإيمان بثورتي 25 يناير و30 يونيو.

واختتم: «أحييك يا رئيس على إنقاذ مصر في ثورة 30 يونيو من حكم فاشي تستر بالدين».