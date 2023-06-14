طرق التخلص من الناموس في منزلك خلال فصل الصيف.. خطوات بسيطة

أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الصيف رسميًا، إذ تنتشر خلاله بعض الحشرات المنزلية مثل النمل والناموس والذباب وغيرها من التي يعاني منها الكثيرون، ويعد الناموس أكثرها إزعاجا، نظرًا لقوة لدغاته التي من الممكن أن تنقل الأمراض، ما يجعل العديد من أصحاب المنازل يلجأون للبحث عن طرق التخلص منه.

وهناك عدة طرق وحيل منزلية، والتي من الممكن أن تقضي على الناموس في المنزل، ويمكن اتباعها خلال فصل الصيف، ونوضحها من خلال هذا التقرير، وفق موقع «in today»، والتي جاءت كالتالي:

كيف تتخلص من الناموس داخل المنزل؟

- غلق النوافذ قبل حلول الليل: يلجأ الناموس إلى الاختباء في أماكن الإضاءة مع اقتراب حلول فترات الليل، لذلك يجب غلق النوافذ جيدا قبل غروب الشمس، حتى لا يلجأ الناموس للاختباء بالمنزل.

- التخلص من تجمعات المياه: يفضل الناموس التواجد حول تجمعات المياه، لذلك يجب التخلص من المياه الموجودة حول مكيف الهواء.

- التخلص من غرف التخزين: تتسبب غرف التخزين الخاصة بالأشياء القديمة في انتشار الناموس، لذلك يجب التخلص منها وتنظيفها باستمرار، لتجنب تكوين عش للذباب أو الناموس بها.

- استخدام النباتات الطاردة للناموس: يوجد بعض النباتات التي تساعد على طرد الناموس من المنزل أو الغرفة، لذلك يجب الاستعانة بتلك النوعيات ووضعها في أركان المنزل خلال فترة الصيف.

- استخدام القرنفل: تعد رائحة القرنفل من الروائح النفاذة الطاردة للناموس، فمن الممكن أن يتم الاستعانة بشرائح الليمون وخلطها بالقرنفل.