أسباب وجود الذباب بالمنازل وطرق التخلص منه.. حافظوا على النظافة

تزيد معاناة وشكاوى الأهالي في المدن والريف من انتشار الذباب وهجومه على المنازل تزامنا مع حلول فصل الشتاء، الأمر الذي يزعج ربات البيوت وكبار السن والأطفال، ويهدد بانتقال الأمراض والأوبئة، لذا نتناول خلال السطور التالية أسباب انتشار الذباب وطرق التخلص والحد منه داخل المنازل، حفاظا على الصحة العامة.

انتشار الذباب داخل المنازل مع حلول فصل الشتاء

قال الدكتور سيد حسن حمودة، أستاذ الحشرات الاقتصادية بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن السبب الرئيسي لانتشار الذباب داخل المنازل مع حلول فصل الشتاء يعرف بـ«التشتية»، بمعني هروب الذباب من انخفاض درجات الحرارة التي لايستطيع التعايش معها، فيضطر إلى دخول المنازل للاحتماء بها والهروب من البرد، خاصة مع وجود وسائل تدفئة داخل المنازل توفر حماية للذباب.

وأضاف «حمودة» أن الذباب يتكاثر ويضع بيضه في روث الإنسان والحيوان، خاصة في المناطق التي لايوجد بها صرف صحي، كما أن الذباب يبحث عن غذائه بين بقايا الطعام داخل المنازل، وحينما تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا مع حلول فصل الربيع ثم الصيف، يترك الذباب المنازل ويتجه إلى الخارج ليمارس نشاط الطيران، في تلك الأجواء التي يستطيع التعايش معها.

طرق الحد من انتشار الذباب داخل المنازل

وعن طرق الحد من انتشار الذباب داخل المنازل خلال فصل الشتاء، شدد أستاذ الحشرات على الاهتمام بالنظافة العامة، وتغطية الأطعمة وحفظها داخل الثلاجات، وغلق أكياس القمامة جيدا والتخلص منها أولا بأول، حيث أنها تعد مصادر جذب رئيسية للذباب بالمنازل، مع استخدام الصواعق الكهربائية التي تقتل الذباب والبعوض بشكل آمن، دون استخدام مواد كيمائية ضارة بصحة الإنسان والبيئة.