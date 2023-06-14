الرئيس السيسي: الدولة في حراك مستمر من أجل الأفضل  

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن البعض يتحدث عن خروج أطباء من مصر وسفرهم للخارج، والسبب في ذلك أنهم لا يحصلون على الراتب الكافي، وسافروا للبحث عن المرتب الأفضل، متابعا: «وجهنا الحكومة بزيادة عدد خريجي كليات الطب لأننا مانقدرش نقول للناس ماتسافروش، ودي حرية شخصية، حتى لو أنا اللي علمته وصرفت عليه وأهلته لكن مانقدرش نحبسه جوه البلد».

وأوضح «السيسي» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد حاليا في محافظة الإسكندرية، أن الأزمة تكمن في المطالبة بالنموذج المثالي، وهو أمر صعب لأن الدولة في حراك مستمر من أجل الأفضل، وهو أمر مشروع ومعمول به في كل الدول ومع كل الشعوب، وخطوات السير نحو الأفضل لا تنتهى.

وأكد رئيس الجمهورية أن ما يطرحه الحوار الوطني، محل تقدير واحترام بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر، مشيرا إلى أن مصر واجهت مشكلات الصحة من خلال مبادرات صحية للكشف عن الأمراض المزمنة والكشف عن الأمراض مبكرا خاصة لدى الأطفال وأمراض الأورام لدى السيدات.