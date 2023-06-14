السيسي يشهد عرضا لمواهب الدوم وكورال شباب الجامعة و«ثقافة الأنفوشي»

شهد الرئيس السيسي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني اليوم الثلاثاء، فقرة من مواهب برنامج الدوم وكورال شباب الجامعة وكورال قصر ثقافة الأنفوشي، الذين عكسوا بوضوح جمال مدينة الإسكندرية، وأكدوا احتضان مصر للفنون وتقديم مواهب جديدة.

ومن كلمات الأغنية لكورال شباب الجامعة: «إحنا ولادها هنبقى سندها ومهما الحمل تقل هنشيل.. اتجمعنا الجاي بتاعنا وحالفين بكرة هيبقى جميل.. راهنت مصر علينا ولازم نبني ده أبسط رد جميل».