السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «مشوار» خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب
كتب:
يارا أشرف
03:52 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «مشوار»
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «مشوار»، والتعليق الصوتي للفنان أحمد فؤاد سليم، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في جامعة برج العرب التكنولوجية في الإسكندرية.
والفيلم عبارة عن ثمرة التعاون بين مؤسسة حياة كريمة، ومجموعة من شباب مصر المبدعين، ونقطة انطلاق الفيلم تتمثل في «يا مرحبا بالانتقادات المينة على المعلومات».