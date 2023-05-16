حزب المؤتمر بالحوار الوطني: مصر تستحق تصدر خريطة السياحة العالمية

قال باسم حلقة، ممثل حزب المؤتمر في الحوار الوطني، إنّ حزب المؤتمر خلال الفترات الماضية كثّف الاجتماعات بالمشاركة مع بعض الأحزاب السياسية؛ لرسم مستقبل مصر السياحي، لافتا إلى أنّ مصر تستحق مكانة كبيرة والارتقاء؛ لأنّ تكون الدولة الأولى على الخريطة السياحية.

وأضاف «حلقة»، في كلمته بجلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني، وتعرضها قناة «إكسترا لايف»، أنّه لكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك آليات وأدوات للعمل عليها، وصياغة خريطة سياحية تعني رسم ملامح جديدة للسياحة في مصر.

وأوضح أنّه إذا جرى تقسيم المحافظات في مصر نجد أنّ هناك محافظات سياحية تعمل بالفعل مثل الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وهناك أخرى واعدة مثل الفيوم والمنيا والتي تحتاج لدعم القطاع السياحي وزيادة المنشآت الفندقية بها وتفعيلها، هناك محافظات أخرى نتمنى أن تدخل للقطاع السياحي بإنشاء متاحف لها.

وأشارت إلى أنّه يجب تعظيم الغرف الفندقية في مصر، وهناك مشروعات مقامة فعليا لكن لم تستكمل، ويوجد بعض العثرات لها، وبالتالي يجب مساعدة المستثمرين لاستكمال وسرعة دخولها الخدمة.