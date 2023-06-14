شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن: معنيون بالحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق كل البشر

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر معني بالحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق كل البشر، ونرنو للسلام وننشده للجميع على اختلاف أديانهم وثقافتهم.

جلسة مجلس الأمن

وأضاف «الطيب» خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول قيم الأخوة الإنسانية والسلام، اليوم الأربعاء، التي نقلتها القاهرة الإخبارية، أنه «يجب أن تكون العلاقة بين المختلفين علاقة أمن وسلام، ونبحث عن السلام ونتمناه للجميع».

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يكابد من غطرسة القوة وقسوة المستبد من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مطالبًا مجلس الأمن الدولي الإقرار بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وحماية المسجد الأقصى الشريف من الانتهاكات الدائرة حاليًا.

الأزهر الشريف

وأشار إلى أن الأزهر الشريف يسعى مع الكنائس الغربية والمؤسسات الدينية من أجل إحياء ثقافة الحوار والتعارف بين أتباع الأديان، وترسيخ مبدأ السلام والتعايش السلمي.

وذكر أن الأزهر يؤكد ضرورة تبني مبادئ الأخوة الإنسانية كأساس للسلام، مشددًا على أنه يجب التصدي لظاهرة التغير المناخي ووقف الحروب.