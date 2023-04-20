الشيخ أحمد الطيب عبر قناة الناس: فوضي الطلاق سببها الموروثات والفقه الغربي

قال فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن فوضي الزواج والطلاق تسبب في حالة من الكر والفر بين فقه موروث يحتاج لتجديد، وفقه غربي طارئ على ثقافتها الضاربة في جدور أعماقها الفكرية والنفسية، خاصة بين السيدات.

الطيب: فقه الموروثات يحرم المرأة من حقوق كثيرة

وأضاف «الإمام أحمد الطيب» خلال كلمته عبر عدد من القنوات منها قناة الناس، أن فقه التقاليد والموروثات من شأنه أن يحرم المرأة باسم الشريعة من حقوق كثيرة ما كان لها أن تنالها لولا هذه الشريعة السمحاء، فهناك بعض أمثلة لهذا الصراع بين صحيح الدين من ناحية وسيطرة العادات وما ينتج عنها من مآسي في حياة المرأة المسلمة المعاصرة من ناحية ثانية.

وأكد: «بين أمثلة الصراع بين فقه صحيح الدين وفقه العادات والتقاليد هذا الالتواء في تفسير نصوص القرآن الكريم والسنة المشرفة التواءً شوهه صورة الأسرة المسلمة، وأدى إلى ما يمكن تسميته بظاهرة فوضي الزواج والطلاق أيضا، وما نشأ عنهما من ضرر الزوجات والأمهات في حالات فوضي التعدد وحرمان الكثير من الأطفال من حقوقهم بالعيش أمنين في أسر مستقرة، وكذا استقطابهم فيما يعرف بأطفال الشوارع والمتاجرة بطفولتهم البريئة».