أمين الفتوى عبر «قناة الناس»: التيمم لصلاة الفجر جائز في هذه الحالة 

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على استفسار متصل حول تيمم والدته المسنة والبالغة من العمر 73 عاما قبل صلاة الفجر بدلا من الوضوء لظروف صحية، قائلا: «التيمم لصلاة الفجر جائز والصلاة مقبولة إذا كان هناك عذر».

شلبي: التيمم مرتبط بظروف كل صلاة ويجوز في هذه الحالة

وأضاف «شلبي» خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» على شاشة «قناة الناس»، في رده على صالح من الغربية، أنَّ حكم الشرع في تيمم والدته المسنة والبالغة 73 عاماً قبل صلاة الفجر خاصةً أنها لديها ظروف صحية «عاملة عملية مفصل»، ليس فيه ضرر ولكن كل صلاة مرتبطة بظروفها.

صعوبة الحركة والمرض عذر يبيح التيمم

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «كل صلاة بحسب ظروفها فإذا كان المسلم مريضا أو مُسنا ويتحرك بصعوبة ولا يتيسر له الوضوء فيُباح التيمم طالما لم يتيسر للإنسان الوضوء».

كما أكد أهمية الحرص على صلاة الفجر والأخذ بالأسباب لأن الهدف إقامة الصلاة وأهميتها كونها دليل يفرق بين المنافق وغير المنافق وأثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر والمحافظة على الصلاتين براءة من النفاق كونها صلوات ليلية لا تشاهد بشكل كبير، موضحاً أنه نفاق في العمل وليس العقيدة.