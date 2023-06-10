«عبدالله» الأول على الإعدادية بالأقصر: المذاكرة بعد صلاة الفجر سر النجاح

أجواء مبهجة سعيدة شهدها منزل الطالب عبد الله طارق محمود عبدالحفيظ، الأول على الشهادة الإعدادية بمدرسة الأقباط الإعدادية بالأقصر بعد تفوقه وحصوله على الدرجة النهائية 280 درجة، وسط عائلته ومحبيه وأصدقائه.

المذاكرة بعد صلاة الفجر

وقال عبدالله إن تفوقه في الشهادة الإعدادية جاء بعد مجهود على مدار العام بمساعدة والديه وتهيئة الجو المناسب له للمذاكرة خصوصا بعد صلاة الفجر، إذ كان يذاكر من 3 إلى 4 ساعات على مدار اليوم وبالتحديد بعد صلاة الفجر، حيث يحافظ هو وأسرته على الصلاة فى وقتها ومن ثم المذاكرة، والمحافظة على التنسيق ما بين المذاكرة والهواية، وقبل الامتحانات بدأ فى التجهيز لها بوضع جدول مناسب للمواد.

لم يكن يتوقع الحصول على ذلك المجموع

وأكد عبدالله طارق، الأول على الإعدادية بالأقصر، أنه لم يكن يتوقع الحصول على ذلك المجموع والمركز المتقدم، برغم حصوله على المجموع الكلى فى الفصل الدراسى الأول، وشعر بفرحة كبيرة بعد ظهور النتيجة، لافتا إلى أنه يتمنى الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات لحبه لمجال البرمجة والكمبيوتر.

روشتة نصائح للطلاب

وتابع: كان الفضل لله أولا ثم لوالديه ثم لمستر محمود أحد المدرسين، إذ ساعده ودعمه وشجعه على مواصلة التفوق والنجاح، مقدما روشتة نصائح للطلاب المقبلين على مرحلة الشهادة الإعدادية، للحصول على الدرجة النهائية، والتي تتلخص في تهيئة الجو المناسب، والمذاكرة عدد ساعات قليلة لكن بتركيز خصوصا بعد صلاة الفجر والمحافظة على الصلوات والتمسك بحبل الله، وعدم الإرهاق وممارسة الهوايات وعدم كبت الحرية أثناء فترة الدراسة لكن أن تكون حرية مسؤولة.