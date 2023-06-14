أمين الفتوى عبر «قناة الناس»: صلاة الفجر براءة من النفاق.. احرص عليها «فيديو»

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى «صالح» مفاداه أن والدته سيدة كبيرة فى السن عندها 73 عاما، وتقوم لتصلي الفجر لكن تتيمم ولا تستطيع الوضوء، فهل صلاتها صحيحة؟.

«شلبي»: لو عاوز تخرج من دائرة النفاق صلى الفجر فى وقته

وقال «شلبي» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة «قناة الناس»، إنَّ «كل صلاة بحسبها الصلاة اللى تقدر تتوضا لها تتوضا اللى لا تستطيع التييم، يجوز، التيمم مشروع وجائز إذا لم يستطيع الإنسان القدرة على الوضوء».

الأخذ بالأسباب يعين على أداء صلاة الفجر

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «لازم عشان تصلى الفجر يبقى تأخذ بالأسباب، فأثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، فلازم تصلى وتعمل جاهدا على صلاتهم، ده نوع من نفاق فى العمل وليس دينى، ده قدام الناس محافظ على الصلاة لكن فى الواقع هو لا يصلى الفجر والعشاء فى وقتهما، اللى عاوز الخير والبركة وعاوز يخرج عن دائرة النفاق يحافظ على صلاة الفجر والعشاء فى وقتها».

أسباب تعينك للقيام لأداء صلاة الفجر

وأوضح أنَّ أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر، والحفاظ عليهما براءة من النفاق لأنها صلوات ليلية، ويقصد نفاق العمل، موصياً بأعمال تعين على أداء صلاة الفجر في وقتها، قائلاً «من أراد أن يأتيه العون والبركة ويخرج عن دائرة النفاق فعليه أن يصلي الفجر»، «مشهودة وتوزع فيها الأرزاق وفيها بركة».