السفير المصري في دبلن يلتقي رئيس البرلمان الأيرلندي

التقى السفير محمد ثروت سليم، سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا، مع رئيس البرلمان الأيرلندي، شين فيرجيل، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث طلب رئيس برلمان أيرلندا نقل تحياته للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، وأعرب عن تطلعه لعقد لقاء معه في المستقبل القريب.

تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وأيرلندا

وبحسب صفحة وزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وأيرلندا، وجهود تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأيرلندية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما تم مناقشة عدد من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أطر التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات، خاصة في ظل تنامي أعداد الجالية المصرية المقيمة في أيرلندا، والتي تمتلك العديد من العناصر ذات الخبرات والمؤهلات العلمية الكبيرة.

إمكانات سياحية كبيرة لمصر

من جانبه، أشاد رئيس البرلمان الأيرلندي بالإمكانات السياحية الكبيرة لمصر، وزيادة تدفق أعداد السياح خلال الفترة الماضية، بما في ذلك السياح الأيرلنديين، وخاصة عقب البدء في تسيير خطوط الطيران المباشر بين القاهرة ودبلن.