سفيرة أيرلندا تستقل مترو الخط الأخضر والقطار الكهربائي في يوم البيئة العالمي

احتفلت السفيرة أوبراين، سفيرة أيرلندا لدى مصر، بيوم البيئة العالمي، باستقلال مترو الخط الأخضر والقطار الكهربائي الخفيف من حي الزمالك حتى مدينة الشروق، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، على «فيسبوك».

ودوّنت الشركة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اتركوا سياراتكم واستعينوا بوسائل النقل المستدام لإنقاذ كوكبنا يوم البيئة العالمي ..البيئة الاستدامة.. الخط الثالث القطار الكهربائي مترو الأنفاق الزمالك الشروق القاهرة مصر».

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو

- يبدأ العمل اليومي للقطارات من الساعة 5:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءاً.

- موعد آخر قطار في الخط الأخضر الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11:15 مساءً.

- من محطة العتبة 11:55 مساءً.

- مدة الرحلة من العتبة إلى عدلي منصور 37 دقيقة والعكس بوقت بين القطارات 6.5 دقيقة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 مساءً، ووقت بين القطارات 11 دقيقة من الساعة 9 مساءً حتى نهاية الخدمة.

محطات الخط الثالث للمترو

- المرحلة الأولى: تشتمل 5 محطات وهي العتبة وباب الشعرية والجيش وعبدو باشا والعباسية.

- المرحلة الثانية: تشتمل 4 محطات وهي أرض المعارض والإستاد وكلية والبنات والأهرام.

- المرحلة الثالثة: وتشمل على 4 محطات وهي هارون وهليوبوليس وألف مسكن ونادي الشمس.

- المرحلة الرابعة: تشمل على 6 محطات وهي النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب وهايكستيب وعدلي منصور.