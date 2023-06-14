هاشتاج «تحيا مصر وعاش السيسي» يتصدر تويتر.. والمشاركون: «ربنا يجبر بخاطرك ويفرحك»

تصدر تريند «تحيا مصر» و«عاش السيسي» تويتر، حيث حرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نشر إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تغريداتهم، تزامنا مع زيارة الرئيس السيسي إلى قرية الأبعادية في البحيرة وحضور المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية.

وقالت إحدى السيدات: «الرئيس السيسي في وسط ناس البحيرة في جولة تفقدية بشوارع قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، إحدى قرى مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، واستقبله الأهالي بالزغاريد من أحبه الله حبب فيه عباده».

كما قال متابع آخر: «الفخامة والزعامة معالي الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحيا مصر العظمى».

وكتبت إحدى السيدات: «د. أسامة البلكي مدير مستشفى دمنهور التعليمي يشكر الرئيس السيسي على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار أكثر من 13 ألف حالة بمستشفى دمنهور تم الانتهاء منها عمليات صعبة مكانتش بتتعمل في التأمين الصحي قبل كده زي زرع القرنية وزرع الكلى».

وأوضحت أخرى: «الرئيس السيسي في زيارة لدار المسنين بقرية الأبعادية.. البحيرة ربنا يجبر بخاطرك ويفرح قلبك يا غالي».

وأفادت أخرى: «المصريين جدعان أوي.. ماحدش ابدا هيقدر يشق الصف المصري العربي».