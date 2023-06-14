موعد عيد الأضحى 2023 في الكويت.. تجهيز الساحات للصلاة

يبحث كثير من القراء عن موعد عيد الأضحى 2023 في الكويت، حيث من المقرر أن يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وتتنوع عادات عيد الأضحى في الدولة العربية، وتشمل أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى، ثم ذبح الأضاحي، وزيارة الأهل والأقارب.

موعد عيد الأضحى 2023 في الكويت

ويوافق موعد عيد الأضحى 2023 في الكويت، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، آخر شهر في التقويم الهجري الإسلامي، وهو العيد الثاني عند المسلمين بعد عيد الفطر، الذي يأتي بعد شهر رمضان الكريم، الذي يصومه المسلمون في أنحاء العالم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الكويت

ووفقاً لموقع «جوت براي» سيكون موعد صلاة العيد 2023 في الكويت في الساعة السادة ونصف صباحاً بتوقيت الكويت العاصمة، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في الكويت يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، الموافق 10 من شهر ذي الحجة، ويكون موعد صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل من 15 إلى 20 دقيقة، بعد موعد شروق الشمس، في أول أيام عيد الأضحى.