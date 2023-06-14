موعد عيد الأضحى 2023 في جزر القمر.. الصلاة بعد الشروق بـ20 دقيقة
كتب:
عمرو حسني
07:43 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
المسلمون في جزر القمر يستعدون لاستقبال عيد الأضحى
يبحث كثير من القراء عن موعد عيد الأضحى 2023 في جزر القمر، حيث من المقرر أن يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وتتتنوع عادات عيد الأضحى في الدولة العربية، وتشمل أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى، ثم ذبح الأضاحي، وزيارة الأهل والأقارب.
موعد عيد الاضحي 2023 في جزر القمر
ويوافق موعد عيد الأضحى 2023 في جزر القمر، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، آخر شهر في التقويم الهجري الإسلامي، وهو العيد الثاني عند المسلمين بعد عيد الفطر، الذي يأتي بعد شهر رمضان الكريم، الذي يصومه المسلمون في أنحاء العالم.
موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جزر القمر
ووفقاً لموقع «جوت براي» سيكون موعد صلاة العيد 2023 في جزر القمر في الساعة 6:25 صباحاً، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في جزر القمر يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، الموافق 10 من شهر ذي الحجة، ويكون موعد صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل من 15 إلى 20 دقيقة، بعد موعد شروق الشمس، في أول أيام عيد الأضحى.