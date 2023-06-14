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موعد عيد الأضحى 2023 في قطر.. عادات احتفالية متنوعة

كتب:

عمرو حسني
08:13 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
عيد الأضحى في قطر

عيد الأضحى في قطر

يبحث كثير من القراء عن موعد عيد الأضحى 2023 في قطر، حيث من المقرر أن يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وتتنوع عادات عيد الأضحى في الدولة العربية، وتشمل أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى، ثم ذبح الأضاحي، وزيارة الأهل والأقارب.

موعد عيد الاضحي 2023 في قطر

ويوافق موعد عيد الأضحى 2023 في قطر، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، آخر شهر في التقويم الهجري الإسلامي، وهو العيد الثاني عند المسلمين بعد عيد الفطر، الذي يأتي بعد شهر رمضان الكريم، الذي يصومه المسلمون في أنحاء العالم.

موعد صلاة عيد الاضحي 2023 في قطر

ووفقاً لموقع «جوت براي» سيكون موعد صلاة العيد 2023 في قطر في الساعة السادة ونصف صباحاً بتوقيت الدوحة العاصمة، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في البحرين يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، الموافق 10 من شهر ذي الحجة، ويكون موعد صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل من 15 إلى 20 دقيقة، بعد موعد شروق الشمس، في أول أيام عيد الأضحى.

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بقلم عمرو حسني