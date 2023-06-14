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موعد عيد الأضحى 2023 في فلسطين.. أداء الصلاة بالساحات الكبرى

كتب:

عمرو حسني
08:46 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
عيد الأضحى في فلسطين

عيد الأضحى في فلسطين

يبحث كثير من القراء عن موعد عيد الأضحى 2023 في فلسطين، حيث من المقرر أن يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وتتنوع عادات عيد الأضحى في الدولة العربية، وتشمل أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى، ثم ذبح الأضاحي، وزيارة الأهل والأقارب.

موعد عيد الأضحى 2023 في فلسطين

ويوافق موعد عيد الأضحى 2023 في فلسطين، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، آخر شهر في التقويم الهجري الإسلامي، وهو العيد الثاني عند المسلمين بعد عيد الفطر، الذي يأتي بعد شهر رمضان الكريم، الذي يصومه المسلمون في أنحاء العالم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في فلسطين

ووفقاً لموقع «جوت براي» سيكون موعد صلاة العيد 2023 في فلسطين في الساعة السادة ونصف صباحاً بتوقيت قطاع غزة، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في فلسطين يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، الموافق 10 من شهر ذي الحجة، ويكون موعد صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل من 15 إلى 20 دقيقة، بعد موعد شروق الشمس، في أول أيام عيد الأضحى.

 

 

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