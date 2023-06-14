20 مليار جنيه التكلفة الإجمالية لإنهاء مبادرة «قوائم انتظار العمليات الجراحية»

قال الدكتور أسامة البلكى، مدير مستشفى دمنهور التعليمى وعضو التحالف الوطنى لأمانة البحيرة، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى بات مظلة تجمع الجميع من كل الاتجاهات السياسية والمجتمعية لخدمة الوطن وبدعم من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن «حياة كريمة» اتضحت إنجازاتها وباتت واضحة أمام جميع المواطنين، وهى فعلاً اسم على مسمى.

14 ألف عملية جراحية تم إجراؤها ضمن المبادرة

وأضاف «البلكى»، خلال حفل الإفطار بقرية الأبعادية، أمس، بحضور الرئيس، أنه كمدير لمستشفى دمنهور حضر مرحلتين من إنهاء قوائم الانتظار، وتم إجراء أكثر من 14 ألف عملية ضمن المبادرة: «المبادرة بتضم جميع التخصصات اللى كان صعب جداً وخيال بالنسبة لينا تتعمل فى المستشفيات الحكومية».

وعلَّق الرئيس السيسى على كلامه قائلاً: بعد عرض قوائم انتظار العمليات الجراحية منذ 4 سنوات بلغ عددها 12 ألف مريض، وكان هناك عدد من الجهات المتبرعة لإنهاء تلك القوائم «قلت لهم أنا باقول لكم إن قوائم الانتظار على مستوى الجمهورية 2 مليون، والرقم اللى تم إنفاقه حتى الآن فى قوائم الانتظار داخل فى 20 مليار جنيه، 16 مليار جنيه الدولة وفرتهم، وعدة مليارات جت من جهات كتير زى الأزهر والبنوك ومؤسسات المجتمع المدنى».

وطالب عمر هيبة حجاج، مفتش فى الجهاز المركزى للإحصاء، الرئيس ببناء فرع لجامعة الأزهر فى البحيرة لخدمة إقليم الوجه البحرى، عوضاً عن سفر الطلاب للقاهرة أو أسيوط، خاصة أنّ إحدى السيدات تبرعت بـ22 فداناً لبناء فرع الجامعة.

السيسي يوجِّه رئيس الوزراء ببحث إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة البحيرة

وأضاف «حجاج» أنّه سيتبرع بنسبة 10% من راتبه لمدة سنة لبناء فرع الجامعة، ليداعبه الرئيس السيسى قائلاً: «مش هيكفى»، ليرد عليه: «مش أنا وحدى، ولكن أنا كفرد من 105 ملايين، وأكيد حضرتك هتتبرع». ووجّه الرئيس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ببحث الأمر.

ورحبت الدكتورة بثينة محمد جنيدى، استشارى النساء والتوليد ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أبوحمص، بالرئيس، وقالت: «بالنسبة للنقطة اللى اتكلمت فيها عن تنظيم الأسرة وعدد المواليد»، ورد عليها الرئيس ضاحكاً: «أنا ماتكلمتش».

وأضافت: «عن زيادة المواليد أقصد هنا فى محافظة البحيرة، والدكتور هانى وكيل الوزارة عمل لنا مبادرة ياريت تتطبق على مستوى الجمهورية وهى إننا بنركب الوسيلة أثناء العملية القيصرية ودى بتحد جداً لأن الست بتولد وتقعد تفكر لفترة طويلة وكده، فالمبادرة دى جايبة نتايج كويسة معانا جداً وعندى فى المستشفى وصلنا 98% إن إحنا بنركب لهم الوسيلة أثناء العملية القيصرية ودى لو اتطبقت على مستوى الجمهورية هتجيب نتيجة كويسة جداً».