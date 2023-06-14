برلماني: عودة الزراعة على رأس أولويات الدول بعد الأزمات العالمية المتتالية

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنَّ الزراعة عادت على رأس الأولويات لكل الدول عالمياً بعد تتابع التحديات والأزمات من أزمة كوفيد-19 والتضخم والتوترات الجيوسياسية، ونقص سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب ونقص الواردات منها بشكل مبالغ فيه.

الحصري: الزيادة السكانية في مصر تحتاج لزيادة الإنتاج الزراعي

وأضاف «الحصري» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «إكسترا لايف»، أنَّه في ظل الزيادة السكانية المضطربة في مصر هناك توجيهات بالتوسع في الإنتاج الزراعي كما تفعل كل الدول، وذلك لمواجهة النقص الحاد في واردات الغذاء والحبوب.

التوسع في الإنتاج الزراعي الأفقي أو الرأسي

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أنَّ التوسع في الإنتاج الزراعي إما أفقي بزيادة الرقعة المزروعة أو توسع رأسي بزيادة إنتاجية وحدة المساحة والمياه، ما يساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي لكافة المواطنين.