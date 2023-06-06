وزير الري: نتخذ إجراءات مهمة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفدا من شركة روبيكون للمياه الأسترالية لمناقشة أوجه الاستفادة من إمكانات الشركة في خدمة أعمال الوزارة، واستعرض أعمال وأنشطة الشركة في مجال تنفيذ منشآت الري وأجهزة التحكم والقياس الآلي وتصميم وتنفيذ أنظمة التشغيل والإدارة، موجها بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والري وشركة روبيكون للنظر في مدى إمكانية تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين.

التوجيه بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بالجانبين للنظر مجالات التعاون المشترك

وقال «سويلم» إن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي تحقق زيادة في الإنتاج الزراعي من خلال تطوير وتحديث كل عناصر المنظومة المائية، وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط المهم بين المياه والغذاء.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تأهيل وتطهير شبكة المجاري المائية بشكل مستديم لضمان قدرة هذه المجاري المائية على إمرار التصرفات المطلوبة، مع إجراء أعمال الصيانة والتحديث الدورية لكل منشآت الري المختلفة سواء المنشآت المائية الكبرى أو قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات بإجمالي 50 ألف منشأ مائي بمختلف محافظات الوادي والدلتا.

اتخاذ إجراءات تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي

وأضاف أن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية ) تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضى الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة.