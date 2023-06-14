لقاءات الرئيس ورسائل تطمينية مستمرة.. وخبير: الثقة تواجه الشائعات

لا يترك الرئيس السيسي فرصة إلا ويطمئن المواطنين على البلاد مبعدا عنهم شبح القلق، سواء برسائل ضمنية أو برسائل صريحة، كان آخرها اليوم بمؤتمر الشباب المنعقد في محافظة الإسكندرية.

وأبدى الرئيس خلال تواجده في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، استعداده لتقديم كل ما في صلاحياته لمساعدة الحوار الوطني، وفي حالة وجود أمر خارج صلاحياته، سيتم إحالتها للبرلمان للحصول على الموافقة عليها: «اطمنوا متقلقوش».

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم الدعم الكامل لمقترحات وملفات الحوار الوطني، وذلك في ضوء تقديره الكبير للمجهودات التي يبذلها الحوار الوطني من العديد من الملفات المختلفة في شتى المجالات.

وجاء تعليق الرئيس السيسي، ردًا على المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة بالحوار الوطني، والذي أكد على وجود توافق على ثلاثة ملفات داخل الحوار الوطني، مطالبا بالحصول على إجراء فيها.

وأوضح «فوزي»، هذه الملفات هي كل من: «تعديلات جوهرية في مسألة الوصاية على المال، التزام دستوري بمشروع يتيح تداول المعلومات، تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز».

السلع متوفرة

وفي لقاء سابق باحتفالية الأمهات المثاليات طمأن الرئيس المواطنين على وجود مخزون من القمح يكفي البلاد، قائلا: «البلاد مبتتعملش بالأماني والدول مبتطلعش قدام بالأحلام والكلام.. الدول بتطلع قدام بالجهد والمثابرة والوعي».

السيسي: عاملين حسابنا لكل حاجة

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، «إحنا عندنا مشكلة في السلع؟.. لأ، والله اعملوا اللي انتوا عاوزينه، والله بحلف خدوا اللي انتوا عاوزينه وانزلوا عبوا من الأسواق، وعاملين حسابنا لكل حاجة».

وتابع الرئيس «هلاقي حد طلع على مواقع التواصل ويقول السيسي قالنا متآكلوش، لأ كلوا وأعملوا اللي أنتوا عاوزينه.. والله أنا صادق وأمين والله يعلم ما في نفسي».

مخزوننا كافي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية 2022، «أكتر حاجة كانت الناس بتتكلم فيها في الفترة اللي فاتت دي السلع الأساسية اللي هي الحاجات اللي حاجات الناس اليومية اللي منقدرش أبدًا حد يستغنى عنها».

وأضاف خلال كلمته: «عايز أقول لكم إن إحنا أخدنا قرار في 2014 و2015 إن الدولة المصرية يكون مخزونها الاستراتيجي لا يقل عن 6 أشهر، واتحطت الموارد لهذا الأمر، وإحنا مكناش شايفين ساعتها إن ممكن يبقى فيه أزمة زي اللي بنشوفها دي وهنضطر إن إحنا نجابها ويا ترى مخزونا هيكفي ولا ميكفيش».

وفي فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين في فبراير 2023 بتوافر السلع، بقوله: «السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة، والأزمة اللي مرت علينا في الـ4 أشهر الماضية، إن شاء الله متجيش تاني، ونفضل في طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه».

الثقة في مواجهة الشائعات

الدكتور كريم العدل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أوضح أن التطمينات التي دائما ما يتحدث بها الرئيس في كلماته ولقاءاته للمواطنين لها دلالة مهمة، إذ أن الثقة بين الرئيس والشعب كبيرة وهي ضرورية في مواجهة الشائعات.

وأوضح لـ«الوطن»، أن الرئيس صادق في خطاباته لذلك يستمع له المواطنون ويطمئنون لحديثه.