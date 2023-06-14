نجل محمود عبد العزيز بعد تكريم اسم والده: أشكر الرئيس السيسي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، وتسلم التكريم ابنه الفنان محمد محمود عبد العزيز.

محمد محمود عبد العزيز يشكر الرئيس السيسي على تكريم والده

وعلق محمد محمود عبد العزيز على التكريم، وكتب عبر صفحته على الفيسبوك: «تشرفت اليوم بتسلم تكريم والدي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكراً جزيلاً الرئيس.. اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

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وكرم أيضا الرئيس الشهيد مقدم عماد الركايبى، الشهيد رقيب أول أمنية رشدي، ومحمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال بالإسكندرية، الدكتور أحمد مصطفى أستاذ زائر بلندن، الخبير فى مجال الفن والتصميم الإسلامي، عيسى بيومى مهندس وكاتب وروائى، فيفيان معوض مصممة أزياء، الدكتور عبد السلام عيد إبراهيم، الفائز بجائزة النيل فى مجال الفنون، سارة أحمد السيد البطلة الرياضية من ذوي الهمم.