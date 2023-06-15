رئيس «رجال الأعمال» بالإسكندرية: تكريم الرئيس السيسي لنا تقدير وتشجيع

قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم إنما هو تكريم لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، نظرا لما قامت بها من جهود الفترة الماضية لخدمة المجتمع، ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تكريمه من قبل الرئيس بمثابة دفعة للجمعية للأمام خلال الفترة المقبلة.

و أضاف هنو، في بيان صحفي صادر عن الجمعية منذ قليل، أنه أعرب للرئيس عن تقديره لجهود الدولة في تطوير الإسكندرية الفترة الماضية، والتي ساعدت على عودة عرس البحر الأبيض المتوسط للريادة من جديد، حيث شهدت الاسكندرية عدد من التدخلات التنموية ، وحل للمشكلات التي كانت قائمة.

تقدير الرئيس لدور رجال الأعمال

وأشار هنو، إلى أنه شعر من حديثه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقدير الرئيس لدور رجال الأعمال، وتشجيعهم على المضي قدما نحو مزيد من المشروعات الإنتاجية خلال الفترة القادمة، من أجل دفع عجلة الاقتصاد، والدفع نحو مزيد من العمل الجاد والمشروعات التنموية للخروج من الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح هنو، أن الرئيس أكد أهمية دور القطاع الخاص إلى جانب المجتمع المدني في دعم الدولة في خطواتها في كافة المجالات، وهو الدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، نظرا لأهمية ذلك في مساندة الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، مؤكدا سعي الجمعية نحو تعزيز هذا الدور بشكل أكبر خلال الفترة القادمة مع العديد من جهات ومؤسسات الدولة، في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمار، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية.

تكريم رجال الأعمال

وأشاد هنو، بتوجيه الدولة والرئيس السيسي اهتمامهم نحو تكريم رجال الأعمال، وهو ما يؤكد تقديره لمجتمع الأعمال، ولدور رجال الأعمال فيما يقومون به من جهود في كافة القطاعات.