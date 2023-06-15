بسمة وهبة: حديث الرئيس السيسي اتسم بشفافية طرح المشكلات والأرقام والمعلومات

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق اليوم إلى أكثر من موضوع مهم، وأجاب على أسئلة كثيرة تهم المصريين.

شفافية في طرح المشكلات

وأضافت «وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور: «حديث الرئيس السيسي اتسم بشفافية في طرح المشكلات والأرقام والمعلومات واستجابة للمناشدات الاجتماعية للناس واستجابة للحوار الوطني في قضايا وملفات مهمة وشرح واضح لتحديات الدولة في ملف الأسعار، والبناء والتطوير وحياة كريمة وقوائم الانتظار».

وتابعت: «حديث الرئيس السيسي اليوم شهد تأكيد وطمأنة للكل بأن الأمور تحت السيطرة، حتى لو كانت تحت السيطرة، كما أكد مفهوم الشراكة، أي شراكة مؤسسات الدولة والشعب».

الواقع والإنجاز

وأكدت: «الرئيس السيسي تطرق إلى السوشيال ميديا وما يتم نشره عليها من أخبار وشكاوى وتحديات، وقال نصا أنا مش قلقان من السوشيال ميديا، دلوقتي الناس بتتكلم على فيسبوك، لكن في النهاية كل واحد فينا بيشوف اللي بيتعمل .. وأقول إحنا لينا دايما الواقع والإنجاز».