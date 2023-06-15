محمود فوزي: الحوار الوطني أثبت أن المجتمع حي في رأسه وجسده

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن كلمة السر في الحوار الوطني هي المساحات المشتركة، مشيرًا إلى أن تجربة الحوار الوطني تجربة فريدة أثبتت بشكل ناعم وبذكاء جديد للجميع حجم المشتركات والتوافقات والأرضية المشتركة، مشددًا على أنها أكبر بكثير من مناطق الاختلاف وأن الجميع يريد المصلحة العامة ويمكن المناقشة والتفاهم فيها، مؤكدا على أن التجربة كشفت عن أن حالة الحوار يجب أن تستمر، وأن استمرارية الحوار تجعل المجتمع حيويا وتصل لأسلم الحلول.

الرئيس السيسي قدم عددا من الرسائل خلال المؤتمر الوطني للشباب

وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم عددا من الرسائل خلال المؤتمر الوطني للشباب، أولها احترام المؤسسات الدستورية، وأنه وافق على ما يخرج من الحوار الوطني فيما يختص سلطاته الدستورية، وأنه يحترم الاختصاص الدستوري لجميع سلطات الدولة.

الحوار الوطني حدد مخرجات وقضايا وسيرفع مخرجاتها للقيادة السياسية

وأضاف أن الحالة التي أنتجها الحوار الوطني أثبتت أن المجتمع حي في رأسه وجسده، حيث تستمع الرأس وتنصت وتتابع وتقيم، والجسد يتحرك ويرسل أفكارا ورؤى وكوادر جديدة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني حدد مخرجات وقضايا وسيرفع مخرجاتها للقيادة السياسية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية ستنظر فيها في ضوء التوافقات.