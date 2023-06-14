المستشار محمود فوزي: يجب استمرار الحوار الوطني لحيوية تفاعل المجتمع مع موضوعاته

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، إن تجربة الحوار الوطني يجب أن تستمر لحيوية تفاعل المجتمع مع موضوعاته، لافتا إلى أنه لا توجد خيارات أمام الدولة إلا الحوار الوطني للحفاظ على أمنها ومحاربة الإرهاب، كما وجدنا بالدولة بنية تحتية وجهاز مصرفي.

فوزي: الرؤية السياسية في توقيت إطلاق الحوار كانت صاحبة نظر

وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، على القناة الأولى المصرية، أن الرؤية السياسية في توقيت إطلاق الحوار كانت صاحبة نظر، لافتا إلى أن الرئيس السيسي في وقت سابق وصف الحوار بأنه إصلاح سياسي موجه؛ فالحوار جاء عقب استكمال الدولة بناء مؤسساتها.

فوزي: نتعب في ترتيب الجلسات لهذا السبب

وأكد محمود فوزي، أن كل القيادات والفئات بالمجتمع تشارك في الحوار الوطنى حتى يكون لكل رأي وجاهته واحترامه، موضحا نتعب في ترتيب الجلسات بسبب العدد الزائد من المشاركة بالقاعات، والمعارضة أخذت مجالا أكثر من أي فئة أخرى.