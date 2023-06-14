أمين عام مساعد بمستقبل وطن: الحوار الوطني فرصة لإثراء الممارسة السياسية والحزبية

قال الدكتور أحمد علاء الدين، الأمين العام المساعد للأمانة المركزية للشباب بحزب مستقبل وطن، إنَّ الحوار الوطني فرصة لإثراء الممارسة السياسية والحزبية في مصر، خاصةً أنَّ الطرح أبعد ما يكون عن النمطية في ظل العهد الحالي الذي لا يمكن وصفه بالانسداد السياسي كالسابق.

علاء الدين: الحوار الوطني أتاح الفرصة لمزيد من المشاركة السياسية للشباب

وأضاف «علاء الدين» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أن دور الدولة هو الحلقة الأقوى في الممارسة السياسية حاليا؛ لما تتيحه من تمكين وإتاحة الفرصة خاصةً وأن الدولة أنشأت كيانات تشرف على تدريب الشباب وتأهيله لمناصب قيادية.

وتابع الأمين العام المساعد للأمانة المركزية للشباب بحزب مستقبل وطن، أنَّ هناك العديد من القيادات والكوادر الشبابية في البرلمان ومناصب بالوزارات، مشيرا إلى أمل الشباب في مزيد من الرعاية.

وأكد أنَّ دور الكيانات والأحزاب السياسية في توعية وتمكين الشباب يحتاج إلى فهم طبيعة المنتمين للحزب، وهل هي مشاركة مجتمعية أم أهداف أكثر عمقًا؟ مشددًا على أهمية لجان الأحزاب في دفع الشباب للانخراط في العمل السياسي.

نرفض الإرهاب الفكري

وأضاف أنه مع إتاحة وتمكين الشباب عليهم اقتناص الفرص والاستعداد الدائم وعدم الانخداع بالبريق لكن حب السياسة والعمل التطوعي يحتاج لسنوات من الجهد والتضحية، وعلى الشاب الاستعداد لدفعه، مشيرا إلى أنَّ الإرهاب الفكري خطر شديد على الممارسة السياسية، خاصة على الشباب.