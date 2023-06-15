محمود فوزي: الحوار الوطني بدأ على دولة مستقرة وحدود آمنة

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه لا يوجد تصويت في الحوار الوطني، لافتًا إلى أن البعض اعتقد عدم وجود تصويت شيئا سلبيا، مشيرًا إلى أن معناه احترام الرأي حتى لو يتبناه فرد واحد لو كانت له وجاهة وفائدة عملية.

سبب بدء الحوار الوطني عام 2022

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن الحوار الوطني جاء في عام 2022 نظرًا لأن السنوات الماضية لم يكن أمام الدولة أي اختيارات إلا المحافظة على أمن حدودها وسلامة أبنائها وتحارب الإرهاب وأنه كان يجب بناء المؤسسات الدستورية وتكتب دستور جديد وتنتخب مجلس النواب وتشكل حكومة قوية وأن يكون لديها اجهزة رقابية ودستورية واستكمال بنائها القانوني والمؤسسي.

وأشار إلى أن الدولة كانت مشغولة ببناء البنية التحتية القوية وعمل جهاز مصرفي قوي، مشددًا على أن الحوار الوطني بدأ على دولة مستقرة وحدود آمنة وإرهاب تم القضاء عليه وأن الحوار الوطني كما وصفه الرئيس هو إصلاح سياسي مؤجل وحان وقته.