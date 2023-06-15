رئيس جامعة القاهرة يستقبل نقيب الصحفيين لبحث توقيع بروتوكولات تعاون مشترك

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي محمود كامل، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه أعرب الدكتور محمد الخشت عن اعتزازه وتقديره للصحفيين ودورهم في المجتمع، مؤكدًا استعداد جامعة القاهرة الدائم للتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن لنقابة الصحفيين باعتبارها أحد أهم قلاع الرأي في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى الانتهاء من توقيع بعض البروتوكولات قريبًا بعد العرض على مجلس الجامعة والانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما قدم نقيب الصحفيين بالشكر للدكتور الخشت، وقدم له الدعوة لزيارة نقابة الصحفيين لعقد ندوة ثقافية عن إسهاماته وكتاباته، خاصة في فلسفة الأديان ورؤيته حول تجديد الخطاب الديني، ووثيقة التنوير، وكتابه نحو تأسيس عصر ديني جديد، مؤكدًا أن الدكتور الخشت واحد من أبرز المفكرين في تجديد الخطاب الديني.

الخشت: نقابة الصحفيين أبرز قلاع الرأي في العالم العربي

وناقش الجانبان توقيع بروتوكول تعاون مشترك في عدة مجالات حيث سيتم التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة الصحفيين ومستشفيات جامعة القاهرة والجهات التابعة لها لتقديم الخدمات الصحية للصحفيين وأسرهم بأجر اقتصادي، بالإضافة إلى توقيع برتوكول تعاون آخر حول التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل وأبرزها تدريب طلاب كلية الإعلام في مركز تدريب نقابة الصحفيين.

توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الصحية للصحفيين

كما اتفق الجانبان على تقديم خصم لأبناء الصحفيين بالبرامج الخاصة والتعليم المدمج ومركز اللغات والترجمة بنسبة 10% لجميع البرامج.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور محمد الخشت أخر مؤلفاته لنقيب الصحفيين، فيما قدم خالد البلشي نقيب الصحفيين ومحمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين درع النقابة لرئيس الجامعة تقديرًا له.