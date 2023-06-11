فرص للتدريب الصيفي في جامعة القاهرة للطلبة من وزارة الاتصالات مجانا

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات في مركز إبداع مصر الرقمية فرع جامعة القاهرة، فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية في عدة مسارات، من أبرزها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والأمن السيبراني.

كما يتضمن التدريب على تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة، وإنترنت الأشياء، والفنون الرقمية والتصميم، وغيرها من المسارات الأخرى، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على «لينكد إن».

تدريب من وزارة الاتصالات

وأوضحت وزارة الإتصالات أنّ الأولوية للحصول على التدريب لطلاب السنة الدراسية النهائية، لافته إلى أنّه بنهاية التدريب، يحصل الطلاب على شهادة إتمام التدريب بالمعهد وفقًا لعدد الساعات التدريبية لكل مسار.

وأشارت الاتصالات إلى أنّ آخر فرصة لحصول الطلاب على المنحة التدريبية يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو من العام الجاري.

التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بالتخصصات التالية:

AI & Machine Learning

Cyber Security

Developing Mobile Applications using Android

Developing Mobile Applications using IOS

Developing Mobile Applications using Flutter

Developing Mobile Applications using ReactNative

UI/UX

BI Development

IOT

Front-end Development Using React.js

Front-end Development Using Angular

Web Development Using .netWeb

Development Using PHP

Web Development Using Python

Architecture Visualization

3D Modeling for Interior Design

2D Graphics

Revit Workshop

Sketchup Workshop

Social Media Marketing

Sound & Video Editing

شهادة للمتدربين

وذكرت أن الدراسة بجميع الدورات التدريبية فيما عدا دورة Cyber Security تكون بنظام التعليم عن بعد لذا فإنه يتعين على الطالب توفير جهاز حاسب آلي ووجود اتصال ملائم بشبكة الإنترنت في المنزل يمكن مراجعة الإعلان الخاص بكل دورة لمعرفة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للدراسة من خلال مجموعات الفيسبوك.

وتابعت أن جميع الدورات التدريبية مجانية بالكامل، كما أن التدريب موجه لطلبة جميع الجامعات والمعاهد المصرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، ولا يوجد اختبارات قبول ولكن أولوية القبول للسنوات الدراسية الأخيرة ثم أسبقية التقديم مع مراعات تناسب التخصصات الدراسية مع رغبات الالتحاق لكل طالب بالإضافة الى خلفيته العلمية.

يذكر أنه بنهاية التدريب وإتمام الطالب متطلبات المحتوى يحصل الطالب على شهادة اتمام التدريب بالمعهد وفقا لعدد الساعات التدريبية لكل مسار تدريبي، ولا يحصل الطالب على شهادة التدريب في حال غيابه يوم واحد بدون اذن مسبق وعذر مقبول لدى إدارة المعهد، وأخيرا لا يحصل الطالب على شهادة التدريب في حال غيابه أكثر من يوم واحد حتى مع اذن مسبق، وللتقديم على التدريب يتم من هنــا.