فرص للتدريب الصيفي في جامعة القاهرة للطلبة من وزارة الاتصالات مجانا
كتب:
هبهَ وهـدان
02:48 م | الأحد 11 يونيو 2023
معهد تكنولوجيا المعلومات في مركز إبداع مصر الرقمية فرع جامعة القاهرة
أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات في مركز إبداع مصر الرقمية فرع جامعة القاهرة، فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية في عدة مسارات، من أبرزها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والأمن السيبراني.
كما يتضمن التدريب على تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة، وإنترنت الأشياء، والفنون الرقمية والتصميم، وغيرها من المسارات الأخرى، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على «لينكد إن».
تدريب من وزارة الاتصالات
وأوضحت وزارة الإتصالات أنّ الأولوية للحصول على التدريب لطلاب السنة الدراسية النهائية، لافته إلى أنّه بنهاية التدريب، يحصل الطلاب على شهادة إتمام التدريب بالمعهد وفقًا لعدد الساعات التدريبية لكل مسار.
وأشارت الاتصالات إلى أنّ آخر فرصة لحصول الطلاب على المنحة التدريبية يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو من العام الجاري.
التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بالتخصصات التالية:
AI & Machine Learning
Cyber Security
Developing Mobile Applications using Android
Developing Mobile Applications using IOS
Developing Mobile Applications using Flutter
Developing Mobile Applications using ReactNative
UI/UX
BI Development
IOT
Front-end Development Using React.js
Front-end Development Using Angular
Web Development Using .netWeb
Development Using PHP
Web Development Using Python
Architecture Visualization
3D Modeling for Interior Design
2D Graphics
Revit Workshop
Sketchup Workshop
Social Media Marketing
Sound & Video Editing
شهادة للمتدربين
وذكرت أن الدراسة بجميع الدورات التدريبية فيما عدا دورة Cyber Security تكون بنظام التعليم عن بعد لذا فإنه يتعين على الطالب توفير جهاز حاسب آلي ووجود اتصال ملائم بشبكة الإنترنت في المنزل يمكن مراجعة الإعلان الخاص بكل دورة لمعرفة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للدراسة من خلال مجموعات الفيسبوك.
وتابعت أن جميع الدورات التدريبية مجانية بالكامل، كما أن التدريب موجه لطلبة جميع الجامعات والمعاهد المصرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، ولا يوجد اختبارات قبول ولكن أولوية القبول للسنوات الدراسية الأخيرة ثم أسبقية التقديم مع مراعات تناسب التخصصات الدراسية مع رغبات الالتحاق لكل طالب بالإضافة الى خلفيته العلمية.
يذكر أنه بنهاية التدريب وإتمام الطالب متطلبات المحتوى يحصل الطالب على شهادة اتمام التدريب بالمعهد وفقا لعدد الساعات التدريبية لكل مسار تدريبي، ولا يحصل الطالب على شهادة التدريب في حال غيابه يوم واحد بدون اذن مسبق وعذر مقبول لدى إدارة المعهد، وأخيرا لا يحصل الطالب على شهادة التدريب في حال غيابه أكثر من يوم واحد حتى مع اذن مسبق، وللتقديم على التدريب يتم من هنــا.