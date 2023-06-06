نقابة الصحفيين ومؤسسة «هيكل» تعلنان عن دورة تدريبية في صحافة البيانات

أعلنت نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية عن دورة تدريبية متقدمة في «صحافة البيانات والمحتوي المبني علي الدليل.. وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي»، وتغطي الدورة مراحل عمل صحافة البيانات من البداية للنهاية بمناسبة مئوية الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

دورة تدريبية متقدمة للمفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية

وتشمل الدورة التدريبية المتقدمة، المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات، بالإضافة إلى بناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات، وأدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة وتجهيز ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام.

وتشمل الدورة أيضاً أدوات وتقنيات التمثيل البصري للبيانات والمخططات البيانية، وتوظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات وتوليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات، كما يتم تأهيل كل المتدربين على إعداد مشروع متكامل مبني على مراحل العمل كافة.

وتنتهي إجراءات اختيار المتدربين الخميس 22 يونيو، ويبدأ التدريب الفعلي الأربعاء 5 يوليو 2023 وتنتهي أعمال التدريب وتقييم مشروعات المتدربين الخميس 15 سبتمبر 2023.

شروط التقدم للدورة

- أن يكون المتدرب عضوا في نقابة الصحفيين.

- أن يتمتع بخلفية عملية أو تدريبية عن صحافة البيانات.

- أن يتلزم بالبرنامج التدريبي طوال فترة التدريب.

وتمنح جوائز مالية قيمة لأفضل ثلاث مشروعات تخرج يتم إنجازها خلال الدورة، ويتم فتح باب الاشتراك والتسجيل في المنحة وبرنامجها التدريبي بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023 وحتى 12/6/2023، ويتم الاشتراك إلكترونيا عبر النموذج المعد لذلك من هنا.