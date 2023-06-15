وزير الصحة يبدأ زيارة مفاجئة لمستشفى وادي النطرون.. ويوجّه برفع كفاءة العناية المركزة

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية مفاجئة إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي بالبحيرة، في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها للمنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير بدأ زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على القسم وحالتهم الصحية، وتابع الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث للوقوف على مستوى استعداد المستشفى لاستقبال تلك الحالات نظرًا لموقعه الجغرافي المهم على طريق «القاهرة - إسكندرية» الصحراوي.

مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ للتأكد من توافرها، مشددًا على الفرق الطبية داخل القسم بالالتزم بجداول ونوبتجيات العمل خلال العطلات والإجازات خاصة بموسم الصيف نظرًا لزيادة الترددات على المستشفى.

وأشار إلى أنّ الوزير تفقد قسم العيادات، حيث اطلع على خطة التوسع في الخدمات المقدمة للمرضى، لافتًا إلى استحداث عيادتي «جراحة الوجه والفكين، وجراحة المسالك» خلال العام الحالي، موضحًا أنّ المستشفى يضم 14 عيادة في مختلف التخصصات الطبية.

تفقد وحدة الأشعة المقطعية الجديدة

وتابع عبدالغفار، أنّ الوزير تفقد وحدة الأشعة المقطعية الجديدة التي تم تزويد المستشفى بها مؤخرًا، كما اطلع على نسب التردد والإشغال للمرضى بالمستشفى، والذي يعمل بطاقة استيعابية 36 سريرًا، و16 سرير رعاية مركزة، و10 أسرة طوارئ، و7 حضانات، و17 ماكينة غسيل كلوي.

وكشف عبدالغفار، عن أنّ الوزير أصدر عددًا من التوجهيات خلال زيارته، حيث وجّه بسرعة العمل على رفع كفاءة وحدة العناية المركزة، وسرعة تنسيق وتطوير الموقع العام للمستشفى.