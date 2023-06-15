تجربة شبابية تكشف أضرار نسب البروتين في السلع.. استعانوا بمعامل تحاليل الأغذية

دشن عدد من الشباب مبادرة للكشف عن أضرار نسب البروتين في بعض الأغذية المصنعة، بسبب الأضرار الصحية التي تلحق كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عند تناولها.

يرصد الشباب نسب البروتين الموجودة في السلع، من خلال عمل تحاليل في المراكز المختصة، إذ يقول آسر مصطفى، مدير صفحة «دايت آند تشيت» خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه قرر تأسيس الجروب لتحقيق فكرة تحويل أشكال أجسام الناس، وتحسين أنماط حياتهم، لذا أطلق المبادرة، موضحا أنها فكرة مستوحاة من سلسلة أفلام المتحولون، المعروف بدوافعه الأخلاقية الحسنة، من أجل تفعيل المفهوم الصحيح للهوس الرياضي.

التحاليل أثبتت صدق المبادرة

وأشار إلى أنه في ظل تزايد الشكوى من ارتفاع مستويات السكر لدى الأشخاص عقب تناولهم سلع غذائية بها نسبة كبيرة من البروتين، قرر أخذ عينات عشوائية تمامًا من شركات مختلفة، والذهاب لمعمل البحوث في الدقي بالقاهرة، وتسليمه عينات مختلفة «كيلو من كل صنف».

وأضاف: «استلمت النتائج، وخاب ظني، إذ أثبتت التحاليل بعدم واقعية النسب وزيادة معدلات السكر عما هو مدون على العبوات، ما يتسبب عنه أمراض صحية خاصة لمرضى السكر».

سبب إطلاق المبادرة التوعوية

وأضاف: «اضطرني هذا لعمل سلسلة من الحلقات عبر جروب «دايت آند شيفت»، تحقق التوعية المطلوبة، وتحذر من تناول أية أطعمة ذات نسبة بروتين عالية، وتحقق الاستفادة لجميع الأطراف، وقد لاقت الفيديوهات التوعوية استحسان وإعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا، لذا جرى الاستفسار عن موضوعات متعلقه بالتغذية، والاستعانة بمتخصصين في التغذية العلاجية، وعمل سلسلة من الفيديوهات لترد على جميع تساؤلات المتابعين، ومن ثم تحولت إلى مبادرة».