حصر لجان استلام التغذية المدرسية واستخراج الشهادات الصحية للأعضاء

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمديريات التعليمية بشأن اللجنة المختصة باستلام التغذية المدرسية في بالمدارس للعام الدراسي الحالي 2022/2023، واستخراج الشهادات الصحية.

كشوف معتمدة بأسماء اللجان المختصة باستلام التغذية المدرسية

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بتوجيه الإدارات التعليمية للتنسيق مع إدارات مراقبة الأغذية بالمحافظة «مراكز فحص المشتغلين بالأغذية»، وإرسال كشوف معتمدة ومختومة بأسماء اللجان المختصة باستلام التغذية المدرسية بالمدارس والتي يتم من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الشهادات الصحية دون تحصيل رسوم مع مراعاة عدم تجاوز أعضاء لجنة التغذية المقرر استخراج الشهادات الصحية لهم عن 4 أعضاء بكل مدرسة، وفي حدود الحصر لأعضاء لجان التغذية المدرسية.

استخراج الشهادات الصحية

كما طالبت وزارة التربية والتعليم في خطابها، بموافاة الإدارة العامة للتغذية ببيان بأعداد اللجان التي تم استخراج الشهادات الصحية لهم فور الانتهاء من استخراجها على مستوي الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى قيام الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة بإصدار التعليمات لمديرية الشئون الصحية لإخطار مراكز فحص المشتغلين بالأغذية بالإجراءات المتبعة لاستخراج الشهادات الصحية لأعضاء لجان التغذية المدرسية، وفقا للكتاب الدوري الوارد من الإدارة المركزية لشئون البيئة.