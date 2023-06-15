«البترول»: نسعى لتحسين اقتصاديات مشروعات التقاط الكربون وتخزينه

عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع أندرو براون الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة Storegga المتخصصة في تقديم حلول الطاقة الخضراء وتخزين الكربون والوفد المرافق له، على هامش فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وخلال اللقاء أشار «الملا»، إلى أن الوزارة تعمل حالياً مع البنك الدولي لإعداد دراسة حول نماذج جديدة ومبتكرة يمكن تطبيقها لتحسين اقتصاديات مشروعات التقاط الكربون وتخزينه.

ووفقا لبيان صحفي، أوضح الوزير أن خفض الكربون والتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون يمثلان عنصرين أساسيين في استراتيجية قطاع البترول المصري، وأن تلك الاستراتيجية تعي أهمية التعاون في مجالات صناعة التقاط الكربون وتخزينه والاستعانة بالحلول والتقنيات الحديثة والخبرات المتخصصة كأحد أهم الركائز الأساسية التي تخدم أهداف الحياد الكربوني.

تطبيق تقنيات التقاط الكربون

وأوضح أن التحدي الحقيقي الذي يواجه تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه يتمثل في تحويل تلك المشروعات إلى حلول مستدامة اقتصادياً للشركات مما يجعل دمج عنصر استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه ضمن هذه المشروعات مهماً لتحسين العوائد الاقتصادية للمشروعات، كما ثمن مساعي الحكومة البريطانية لنشر آلية التقاط الكربون وتخزينه في أنشطة صناعية مختلفة من مصادر متعددة كأحد نماذج التعاون التي تحتاجها عمليات التحول الطاقي لتحقيق المزيد من الانتشار.

معلومات تفصيلية حول مشروع أكورن

واستعرض «براون»، معلومات تفصيلية حول مشروع أكورن في اسكتلندا، الذي يعد أحد أهم مشروعات التقاط الكربون الرائدة والمتميزة ويخدم جهود إزالة الكربون في منطقة بحر الشمال وتتعاون فيه مع شركات كبرى كاكسون موبيل وشل بتقديم حلول وتقنيات تتوافق ومستهدفات المشروع ذي السعة الكبيرة في القدرة على التقاط الكربون وتخزينه على مستوى العالم.

وأشاد الوزير بما تم عرضه حول جهود شركة Storegga في مجال تنفيذ مشروعات لالتقاط الكربون وتخزينه، علاوة على إنتاج الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي.