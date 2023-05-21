وزير البترول يثني على توجه شركة أبوقير للأسمدة في استغلال الطاقة المتجددة

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أول محطة طاقة شمسية بشركة أبوقير للأسمدة بقدره 117 كيلو وات والمقامة فوق سطح مبنى النادي الاجتماعي للشركة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير طاقة كهربية تقدر بنحو 250 ألف جنيه سنويا، إضافة إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون نحو 175 طنا سنويا، والتي تأتي توافقا مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

التوسع في استغلال الطاقة المتجددة لتغذية الأحمال الصناعية

وأثنى الملا على توجه الشركة نحو التوسع في استغلال الطاقة المتجددة لتغذية الأحمال الصناعية بالشركة من خلال الإسراع في تنفيذ الخطة الشاملة واستغلال المساحات المتاحة فوق مباني أبوقير للأسمدة لتركيب المزيد من محطات الطاقة الشمسية، كما شهدت الجولة تفقد الوزير أجهزة الرصد البيئي المستمر لانبعاثات المداخن والتي جرى توصيلها بشبكة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة.

الشركة ستقدم مشروعات مجتمعية هامة لخدمة المجتمع

كما أثنى على الدور الرائد في المسئولية المجتمعية لشركة أبوقير للأسمدة تجاه المنطقة المحيطة ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وما جرى من مشروعات مجتمعية مهمة لخدمة المجتمع موجها بتعظيم مخصصات المشاركة المجتمعية، والبدء فورا في أعمال إعادة رصف الطريق المؤدى إليها.

وشهدت الجولة تسليم المحافظ للوزير درع المحافظة تكريما على عطائه المتواصل ودعم اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية للمحافظة، كما تسلم الوزير درع تكريم من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية من اللواء حازم بدر نائب مدير المنطقة.

تدشين مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي المتكاملة

وأكد المحافظ أهمية الجولة التي أجراها الوزير وما تضمنته من وضع حجر الأساس لمشروع حيوي واستثماري يضاف إلى المساهمات القوية لمشروعات قطاع البترول بالمحافظة، كما أن الجولة شهدت تدشين مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي المتكاملة، والتي تعد واحدة من مشروعات التوافق البيئى التي يجرى العمل على إقامتها بالمشروعات البترولية المختلفة، كما لفت لأهمية ما يقوم به قطاع البترول من مشروعات تنمية المجتمعات المحيطة بكياناته .