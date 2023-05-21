وزير البترول يضع حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية

وضع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية (مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم)، وافتتح وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي، والتي تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة المياه، والتي جاءت إقامتها تماشيا مع التوجه العالمي وخطة الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة والتوسع في إقامة مشروعات صديقة للبيئة.

وشهدت الزيارة رئاسة الوزير اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، والتي تقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة، وذلك بحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة.

إضافة قوية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

وأكد الوزير أن المشروع الجديد إضافة قوية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والتي يمتد تاريخ عطائها على مدار 45 عاما، مشيرا إلى أن المشروع الجديد مشروع مهم للاقتصاد القومي حيث يعتمد على الغاز الطبيعي كمدخل رئيسي لإنتاجه، ويحقق أهداف التوسع والتنوع في استخدامه بالسوق المحلية، إلى جانب ما يحققه من توفير عوائد دولارية من تصدير منتجاته، وكذلك من خلال ما يوفره من أسمدة تدعم خطة التنمية الزراعية لمصر.

وأشار إلى أن المشروع الذى يعد واحدا من مشروعات القيمة المضافة للثروات الطبيعية، نتاج لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الصناعة الحيوية، كما لفت إلى التعاون الواضح مع جهات الدولة في تذليل أي تحديات قد تواجه الإسراع بالمشروع الجديد في ظل توسع الطلب المحلي والعالمي على منتجاته من سماد نترات الأمونيوم والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، باستخدام التقنيات الحديثة والمغذيات الزراعية عالية الجودة.

ويضم هيكل المساهمين في الشركة الجديدة شركة شمال أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 45% والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 45% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10%.

وخلال أعمال الجمعية، استعرض ما جرى اتخاذه من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية برأسمال مرخص به 10 مليارات جنيه، ومدفوع ومصدر بنحو مليار جنيه وذلك لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يومياً، وإنتاج حامض النيتريك بطاقة 1830 طن يوميا، وإنتاج نترات النشادر بطاقة 2400 طن يوميا، كما استعرضت الجمعية جدول الأعمال وإقرار المساهمين لما جاء فيه من بنود، وتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال افتتاح الوزير وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD استمع ومرافقوه إلى شرح حول الوحدة التي تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناي، حيث تعالج مياه الصرف الصناعي، والاستفادة منها وتوفيرها للزراعة، بالإضافة إلى أثر بيئي واقتصادي آخر، وهو توفير الكيماويات المناظرة لمعالجة هذه الكمية إضافة إلى إنتاج منتج ثانوي (سلفات النشادر) يستخدم فى الزراعة للإضافة إلى التربة مع الأسمدة العضوية خلال الخدمة الشتوية أو خلال عمليات التجهيز للزراعات الجديدة، حيث تساعد على الإسراع من تحلل الأسمدة العضوية وتعمل كمطهر فطرى.

ووجه الملا بالبدء في إجراءات طرح وحدة المعالجة الثانية لمياه الصرف الصناعي في ظل الوفر الاقتصادي، والأثر البيئي المتميز والاستدامة التي تحققها مشروعات التوافق البيئي للكيانات الصناعية.

المشروعات الجديدة تعمل على زيادة الصادرات

وشهد الوزير اجتماع مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، واستمع إلى شرح من المهندس عابد عز الرجال رئيس الشركة حول مؤشرات الأداء خلال فترة التسعة شهور الماضية، ما تقوم به من مشروعات جديدة تضيف إلى دورها الوطني، وزيادة حصتها ومبيعاتها من الأسمدة سواء بالنسبة للأسواق التصديرية والتى زادت إلى 23 دولة حول العالم، أو للسوق المحلية لدعم القطاع الزراعين كما أوضح موقف مشروعات الإحلال والتجديد والمشروعات الاستثمارية ومشروعات التحول الرقمي التي تخدم أهداف خطة الزيادة الإنتاجية.

كما تفقد الوزير غرفة التحكم في إنتاج مصنع 3 بشركة أبوقير لإنتاج سماد الأمونيا واليوريا بعد تطويرها واستخدام منظومة ذكية للتطوير المؤسسى المستمر بالتعاون مع شركة SAP العالمية، وذلك باستخدام تكنولوجيات الذكاء الصناعي AI للوصول إلى آلية العمل المثلى وكذلك المتابعة والتقييم المستمر.

وتفقد الوزير أول محطة طاقة شمسية بشركة أبوقير للأسمدة بقدره 117 كيلو وات والمقامة فوق سطح مبنى النادى الاجتماعي للشركة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير استهلاك طاقة كهربية تقدر بنحو 250 ألف جنيه سنويا، إضافة إلى تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنحو 175 طنا سنويا.

وشهدت الجولة تسليم المحافظ للوزير درع المحافظة تكريم على عطائه المتواصل ودعم اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية للمحافظة، كما تسلم الوزير درع تكريم من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية من اللواء حازم بدر نائب مدير المنطقة.

وأكد المحافظ على أهمية الجولة التي أجراها وزير البترول وما تضمنته من وضع حجر الأساس لمشروع حيوى واستثمارى يضاف إلى المساهمات القوية لمشروعات قطاع البترول بالمحافظة، كما أن الجولة شهدت تدشين مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي المتكاملة والتي تعد واحدة من مشروعات التوافق البيئي التي يجرى العمل على إقامتها بالمشروعات البترولية المختلفة، كما لفت لأهمية ما يقوم به قطاع البترول من مشروعات تنمية المجتمعات المحيطة بكياناته.